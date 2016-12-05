В Красноярске к выходным станет теплее

Начало недели в Красноярске будет морозным, но со среды начнет теплеть, сообщает «Комсомольская правда в Красноярске» со ссылкой на специалистов Гидрометцентра.

В первый рабочий день недели, 13 февраля, сохранится морозная погода.

А вот 14 февраля начнется потепление. В это время в светлое время суток воздух прогреется до -13 градусов, хотя ночью будет морозно – до -26. В среду, 15 февраля, днем будет до -12 и до -23 ночью. В пятницу ожидается до -11 в дневные часы.

По прогнозам специалистов выходные будут снежными и теплыми. Днем в субботу ожидается -3 днем и -18 ночью. Ожидаются южный ветер, переменная облачность и снег. В воскресенье, 19 февраля, будет еще теплее: до -3 днем и всего -9 ночью. Синоптики прогнозируют снегопад.