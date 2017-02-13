Власть

Никита Белов
13 Февраля, 2017 11:01

Губернатор Новгородской области Сергей Митин ушёл в отставку

Губернатор Новгородской области Сергей Митин.
Автор фото: Пресс-служба Президента РФ
Источник фото: interfax.ru
Великий Новгород, 13 Февраля - DIXINEWS.

Губернатор Новгородской области Сергей Митин сегодня на пресс-конференции, которая состоялась в Великом Новгороде заявил о досрочном сложении своих полномочий.

В ходе пресс-конференции с журналистами Сергей Митин заявил, что не будет участвовать в предвыборной кампании этого года.

Губернатор отметил, что руководство областью в течение такого длительного срока, было для него большой честью и край за девять лет правления стал для него родным. Митин сообщил, что уходит с должности по собственному желанию, и уже попросил Президента России Владимира Путина о возможности нового назначения.

Напомним, что 3 августа 2007 года указом президента РФ Владимира Путина, бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак, был снят с должности губернатора по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сергея Митина, который ранее занимал пост заместителя министра сельского хозяйства.

За последнюю неделю президент принял две отставки: главы Бурятии Вячеслава Наговицына и губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

СМИ проговаривали о возможной отставке пяти губернаторов.

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