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Никита Белов
13 Февраля, 2017 11:01
Губернатор Новгородской области Сергей Митин ушёл в отставку
Великий Новгород, 13 Февраля - DIXINEWS.
Губернатор Новгородской области Сергей Митин сегодня на пресс-конференции, которая состоялась в Великом Новгороде заявил о досрочном сложении своих полномочий.
В ходе пресс-конференции с журналистами Сергей Митин заявил, что не будет участвовать в предвыборной кампании этого года.
Губернатор отметил, что руководство областью в течение такого длительного срока, было для него большой честью и край за девять лет правления стал для него родным. Митин сообщил, что уходит с должности по собственному желанию, и уже попросил Президента России Владимира Путина о возможности нового назначения.
Напомним, что 3 августа 2007 года указом президента РФ Владимира Путина, бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак, был снят с должности губернатора по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сергея Митина, который ранее занимал пост заместителя министра сельского хозяйства.
За последнюю неделю президент принял две отставки: главы Бурятии Вячеслава Наговицына и губернатора Пермского края Виктора Басаргина.
СМИ проговаривали о возможной отставке пяти губернаторов.
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