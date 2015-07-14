В Нижнем Тагиле в школьной столовой давали хлеб с плесенью

В Нижнем Тагиле прокуратура выявила существенные нарушения при организации питания в школе.

В Нижнем Тагиле выявлены существенные нарушения при организации питания в школе, сообщает прокуратура Свердловской области.

Прокуратура Дзержинского района г. Нижнего Тагила по поручению прокуратуры Свердловской области провела проверку после появления в СМИ информации о ненадлежащей организации питания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». В частности, речь идет о фактах выдачи хлеба с плесенью.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура совместно со специалистами Территориального отдела Роспотребнадзора в деятельности школы № 7 и ООО «Комбинат общественного питания», предоставляющего школе услуги по питанию, выявила существенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе документарной проверки был подтвержден факт выдачи 28 января школьникам в столовой некачественного хлеба с признаками плесени.

При проверке на пищеблоке были выявлены факт некачественной уборки в помещении пищеблока, нарушение температурных режимов хранения молочной продукции и другие нарушения.

Прокуратура возбудила административные дела по ст.6.6 КоАП РФ в отношении ООО «Комбинат общественного питания» и заведующей производством предприятия.

Управляющему ООО «Комбинат общественного питания» и и.о. директора МБОУ СОШ № 7 внесены представления с требованиями об устранении нарушений. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.