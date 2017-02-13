Криминал

Алексей Петров
13 Февраля, 2017 09:56

Камчатский тюремщик пойдет под суд за избиение заключенных

Источник фото: kursktv.ru
Петропавловск-Камчатский, 13 Февраля - DIXINEWS.

Свое недовольство дружбой заключенного с отбывающей наказание женщиной, чиновник из СИЗО-1 на Камчатке, выразил избиением заключенного. За это бывший силовик отправится под суд.

Прокуратура г. Петропавловска-Камчатского Камчатского края утвердила обвинительное заключение по делу об избиении заключенного заместителем начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю. Ему предъявлено обвинительное заключение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Следователи считают, что силовик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил заключенного, притом, наносил удары последнему по лицу не только кулаками, но и локтем.

Преступление было раскрыто благодаря сохранившейся у одного из сотрудников видеозаписи процесса избиения. Эта запись попала к сотрудникам камчатского УФСБ и они дали делу законный ход.

Обвиняемый согласился с предъявленным обвинением и признал себя виновным. Далее дело поступит в суд и бывший тюремщик может угодить за решетку на срок до десяти лет. Минимальное наказание за такое преступление – три года лишения свободы и ограничение в праве занимать определенные должности на аналогичный срок.

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