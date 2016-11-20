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Никита Белов
13 Февраля, 2017 09:54
В Ростове-на-Дону раздетый младенец полз по тротуару
Ростов-на-Дону , 13 Февраля - DIXINEWS.
Очевидцы сообщили медикам, что на улице Таганрогской обнаружили полуторагодовалого младенца, который раздетый полз по тротуару.
Как стало известно, родители малыша оставили его под присмотром с дядей. Родственник усыпил малыша и уснул сам. Малыш через какое-то время проснулся, слез с кровати, выполз через входную дверь, потом через калитку и дополз до тротуара, где его подобрали прохожие.
По приезду скорой помощи медики диагностировали обморожение рук и ног, а также общее переохлаждение. Малыша пришлось госпитализировать, поскольку его состояние теперь необходимо контролировать врачам.
В настоящее время проходит проверка всех обстоятельств происшествия, сообщает ИА Татар-Информ.
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