В Ростове-на-Дону раздетый младенец полз по тротуару

Очевидцы сообщили медикам, что на улице Таганрогской обнаружили полуторагодовалого младенца, который раздетый полз по тротуару.

Как стало известно, родители малыша оставили его под присмотром с дядей. Родственник усыпил малыша и уснул сам. Малыш через какое-то время проснулся, слез с кровати, выполз через входную дверь, потом через калитку и дополз до тротуара, где его подобрали прохожие.

По приезду скорой помощи медики диагностировали обморожение рук и ног, а также общее переохлаждение. Малыша пришлось госпитализировать, поскольку его состояние теперь необходимо контролировать врачам.

В настоящее время проходит проверка всех обстоятельств происшествия, сообщает ИА Татар-Информ.