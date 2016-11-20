Происшествия

Никита Белов
13 Февраля, 2017 09:54

В Ростове-на-Дону раздетый младенец полз по тротуару

Скорая помощь.
Источник фото: https://dixinews.ru
Ростов-на-Дону , 13 Февраля - DIXINEWS.

Очевидцы сообщили медикам, что на улице Таганрогской обнаружили полуторагодовалого младенца, который раздетый полз по тротуару.

Как стало известно, родители малыша оставили его под присмотром с дядей. Родственник усыпил малыша и уснул сам. Малыш через какое-то время проснулся, слез с кровати, выполз через входную дверь, потом через калитку и дополз до тротуара, где его подобрали прохожие.

По приезду скорой помощи медики диагностировали обморожение рук и ног, а также общее переохлаждение. Малыша пришлось госпитализировать, поскольку его состояние теперь необходимо контролировать врачам.

В настоящее время проходит проверка всех обстоятельств происшествия, сообщает ИА Татар-Информ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Порядка 250 человек привлечены к поиску вертолёта в Республике Алтай
На Алтае в районе Телецкого озера разбился вертолет Robinson R-66
Неощущаемое сейсмособытие произошло на Камчатке

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нижнем Новгороде прокуратура требует закрыть онлайн-казино
Находка, 13 Февраля, 12:17.
Уголь перестанет загрязнять воздух в Находке
Красноярск, 13 Февраля, 11:28.
В Красноярске к выходным станет теплее
Великий Новгород, 13 Февраля, 11:01.
Губернатор Новгородской области Сергей Митин ушёл в отставку
Екатеринбург, 13 Февраля, 10:57.
В Нижнем Тагиле в школьной столовой давали хлеб с плесенью
Петропавловск-Камчатский, 13 Февраля, 09:56.
Камчатский тюремщик пойдет под суд за избиение заключенных
Ростов-на-Дону , 13 Февраля, 09:54.
В Ростове-на-Дону раздетый младенец полз по тротуару
Республика Алтай, 13 Февраля, 08:30.
Порядка 250 человек привлечены к поиску вертолёта в Республике Алтай
Южно-Сахалинск, 13 Февраля, 08:21.
«Дальневосточные гектары» оказались на картах сахалинского заповедника
Воронеж, 13 Февраля, 07:54.
В Воронеже День всех влюбленных отметят флешмобом
Алтайский край, 13 Февраля, 07:34.
На Алтае в районе Телецкого озера разбился вертолет Robinson R-66
Волгоград, 13 Февраля, 07:29.
В Волгограде стартовал конкурс «Масленница-2017»
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия