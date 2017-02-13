На Алтае в районе Телецкого озера разбился вертолет Robinson R-66

В настоящий момент на Горном Алтае развернута широкомасштабная операция по поиску вертолета Robinson R-66, упавшего в Телецкое озеро.

Факт происшествия подтвердил начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай Игорь Букин.

По словам очевидца, вертолет Robinson R-66 взлетел с участка берега на кордоне Кокши и при наборе высоты упал в непокрытый льдом участок озера, который по предварительным данным составляет около 2 километров с глубиной, примерно, в 200 метров. По предварительным данным, в воздушном судне находились пятеро пассажиров, включая бывшего зампреда правительства Республики Алтай, ныне бизнесмена Анатолия Банных, пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, директор вертолётного клуба Heli Club Мария Козинцева, профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

Для проверки сообщения о происшествии были оповещены местные оперативные службы, транспортная прокуратура и Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Базовый лагерь спасателей разбит рядом с предполагаемым местом падения вертолета — в небольшом селе Яйлю, расположенного на правом берегу северной части Телецкого озера на территории Алтайского государственного биосферного заповедника. Спасательная группировка насчитывает почти 250 человек, четыре десятка единиц техники, включая вертолеты. Спасатели намерены использовать телеуправляемый подводный аппарат Falcon, а также судно на воздушной подушке «Арго». По воде и льду до предполагаемого места падения ему предстоит пройти примерно 40 км. В селах Артыбаш, Йогач, Яйлю очищены от снега площадки, которые готовы принять вертолеты спасательной группировки.

«По маршруту движения погодные условия благоприятные, а, вот, на месте проведения работ погоды нет, диспетчерские службы вылет не разрешают»,— отметил начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Себов.