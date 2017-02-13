|
Елена Малкова
13 Февраля, 2017 08:30
Порядка 250 человек привлечены к поиску вертолёта в Республике Алтай
Республика Алтай, 13 Февраля - DIXINEWS.
Озеро Телецкое – предполагаемое место падения вертолёта «Робинсон» по информации очевидца, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.
По предварительной информации, о которой сообщил очевидец, глубина водоёма в месте падения составляет более 200 м, а ширина 2 км.
На берегу водоема силами МЧС России организованы работы по оборудованию вертолётных площадок. К месту ЧП самая ближайшая из них – кордон «Кокши».
К поисковым работам привлечены спасатели и другие специалисты МЧС России, следственные и правоохранительные органы, Росавиация и Росстранснадзор, муниципальные и региональные власти, частные авиакомпании, местные жители. В общей сложности привлечены 250 человек и задействовано более 40 единиц техники.
Из Иркутска специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вертолётом доставляют в район поисковых работ телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».
Сообщается, что поисковые работы, в особенности для авиационного транспорта, могут осложниться неблагоприятными погодными условиями
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия