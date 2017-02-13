Происшествия

Елена Малкова
13 Февраля, 2017 08:30

Порядка 250 человек привлечены к поиску вертолёта в Республике Алтай

К поисковым работам привлечены в общей сложности 250 человек.
Источник фото: 04.mchs.gov.ru
Республика Алтай, 13 Февраля - DIXINEWS.

Озеро Телецкое – предполагаемое место падения вертолёта «Робинсон» по информации очевидца, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По предварительной информации, о которой сообщил очевидец, глубина водоёма в месте падения составляет более 200 м, а ширина 2 км.

На берегу водоема силами МЧС России организованы работы по оборудованию вертолётных площадок. К месту ЧП самая ближайшая из них – кордон «Кокши».

К поисковым работам привлечены спасатели и другие специалисты МЧС России, следственные и правоохранительные органы, Росавиация и Росстранснадзор, муниципальные и региональные власти, частные авиакомпании, местные жители. В общей сложности привлечены 250 человек и задействовано более 40 единиц техники.

Из Иркутска специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вертолётом доставляют в район поисковых работ телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

Сообщается, что поисковые работы, в особенности для авиационного транспорта, могут осложниться неблагоприятными погодными условиями

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