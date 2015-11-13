«Дальневосточные гектары» оказались на картах сахалинского заповедника

Общественники из «Экологической вахты Схалина» направили в органы госвласти требование убрать участки с «дальневосточными гектарами» с особо охраняемых природных территорий.

Обращение «Экологической вахты Схалина» опубликовано на сайте этой экологической организации. Экологи бьют тревогу по поводу раздачи земельных наделов в заповедниках и заказниках Сахалинской области.

Обозначенные "дальневосточные гектары" в заповеднике обнаружили сахалинские экологи на карте программы по предоставлению земель на Дальнем Востоке. Так восемь участков были уже сформированы на территории ФГУ "Государственный природный заповедник "Поронайский", что по мнению экологов является прямым нарушением заповедного режима территории и однозначно нанесет ущерб заповеднику.

- Всего непосредственно на территории заповедника "Поронайский" (на земельном участке с кадастровым номером 65:16:0000001:7, предоставленном заповеднику в постоянное пользование) гражданами испрашивается 8 земельных участков. По данным интернет-портала "ФИС "На Дальний Восток" все 8 земельных участков уже рассмотрены, и по ним администрацией муниципального образования "Поронайский городской округ" уже принято решение об утверждении соответствующих схем размещения. Указанные земельные участки расположены на территории заповедника рядом с устьями ценных лососевых нерестовых рек Котиковая, Сигнальная и Учир, а также в районе рейда Туровский; все они вытянуты вдоль береговой черты, - пишут экологи.

Кроме того, представители "Экологической Вахты" обратили внимание Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области, что аналогичная ситуация сложилась на острове Монерон, который входит в границы природного парка "Остров Монерон". Его земли так же не подлежат предоставлению гражданам в пользование.

По мнению сахалинских «зеленых», предоставление земельных участков в рамках закона о дальневосточном гектаре в границах государственных природных заповедников, а равно других особо охраняемых природных территорий, запрещено природоохранными нормами законодательства Российской Федерации. Они просят отменить решения об утверждении схем размещения всех указанных 8 земельных участков на территории государственного природного заповедника "Поронайский" и отказать заявителям в предоставлении испрашиваемых земельных участков в пользование. Так же они считают, что необходимо принять меры прокурорского реагирования для пресечения и предотвращения нарушений действующего законодательства Российской Федерации при выделении земельных участков в рамках закона о дальневосточном гектаре на территории где установлено заповедный режим.

Обращение РОО "Экологическая вахта Сахалина" направлено в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области, поронайскому городскому прокурору, а так же для сведения Заместителю Председателя Правительства РФ, полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Трутневу Ю.П. и заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Гулягину Ю.А.