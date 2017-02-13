В Воронеже День всех влюбленных отметят флешмобом

14 февраля, в День всех влюбленных, водители выстроят фигуру в форме сердца.

Принять участие в романтической акции приглашаются воронежские автолюбители.

Как сообщают организаторы флешмоба на своей страничке в социальной сети, для участия необходимо как можно больше автомобилей.

14 февраля, в День всех влюбленных, водители выстроят фигуру в форме сердца. Для проведения столь масштабной акции организаторы выбрали достаточно просторную площадку. Участников флешмоба ждут на парковке ТРЦ «Сити- парк «ГРАД».