Общество

Елена Малкова
13 Февраля, 2017 07:54

В Воронеже День всех влюбленных отметят флешмобом

14 февраля, в День всех влюбленных, водители выстроят фигуру в форме сердца.
Источник фото: vk.com/voronezhdps
Воронеж, 13 Февраля - DIXINEWS.

Принять участие в романтической акции приглашаются воронежские автолюбители.

Как сообщают организаторы флешмоба на своей страничке в социальной сети, для участия необходимо как можно больше автомобилей.

14 февраля, в День всех влюбленных, водители выстроят фигуру в форме сердца. Для проведения столь масштабной акции организаторы выбрали достаточно просторную площадку. Участников флешмоба ждут на парковке ТРЦ «Сити- парк «ГРАД».

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