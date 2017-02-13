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Елена Малкова
13 Февраля, 2017 07:54
В Воронеже День всех влюбленных отметят флешмобом
Воронеж, 13 Февраля - DIXINEWS.
Принять участие в романтической акции приглашаются воронежские автолюбители.
Как сообщают организаторы флешмоба на своей страничке в социальной сети, для участия необходимо как можно больше автомобилей.
14 февраля, в День всех влюбленных, водители выстроят фигуру в форме сердца. Для проведения столь масштабной акции организаторы выбрали достаточно просторную площадку. Участников флешмоба ждут на парковке ТРЦ «Сити- парк «ГРАД».
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