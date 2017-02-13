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Елена Малкова
13 Февраля, 2017 07:29
В Волгограде стартовал конкурс «Масленница-2017»
Волгоград, 13 Февраля - DIXINEWS.
В Волгограде пройдет открытый конкурс масленичных кукол, сообщает администрация города.
Итоги конкурса «Масленица - 2017» будут подведены 26 февраля на площади Павших борцов.
В последний день масленичной недели на главной площади Волгограда состоится зрелищное мероприятие - хоровод кукол «Масленица - 2017».
Организаторы конкурса приглашают к участию индивидуальных авторов и целые коллективы.
К конкурсной работе предъявляются следующие требования: высота ростовой куклы должна быть не меньше 1,5 метра, а изготовить ее можно из любых материалов. Нарядить куклу можно как в традиционный костюм, так и в одежду, выполненную по оригинальной авторской задумке.
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