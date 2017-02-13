В Волгограде стартовал конкурс «Масленница-2017»

В Волгограде пройдет открытый конкурс масленичных кукол, сообщает администрация города.

Итоги конкурса «Масленица - 2017» будут подведены 26 февраля на площади Павших борцов.

В последний день масленичной недели на главной площади Волгограда состоится зрелищное мероприятие - хоровод кукол «Масленица - 2017».

Организаторы конкурса приглашают к участию индивидуальных авторов и целые коллективы.

К конкурсной работе предъявляются следующие требования: высота ростовой куклы должна быть не меньше 1,5 метра, а изготовить ее можно из любых материалов. Нарядить куклу можно как в традиционный костюм, так и в одежду, выполненную по оригинальной авторской задумке.