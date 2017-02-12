Регионам Северного Кавказа рекомендовали активизировать работу по инвестпроектам

Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов порекомендовал регионам Северного Кавказа активизировать подготовку документов инвестпроектов на получение господдержки.

Степень готовности документации инвестиционных проектов субъектов Северного Кавказа, отобранных для получения поддержки со стороны государства, осудили в ходе совещания, посвященного реализации мероприятий в рамках подпрограмм государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» до 2025 года.

В совещании приняли участие члены региональных правительств субъектов СКФО, представители АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и корпораций развития регионов Северного Кавказа, инициаторы инвестпроектов.

«С этого года мы приступили в полном объеме к реализации подпрограмм субъектов СКФО с включением региональных инвестпроектов, к новому этапу в нашей госпрограмме. Реализовать в полной мере новый механизм нам предстоит уже в текущем году», - сообщил Одес Байсултанов.

Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа отметил, что в рамках госпрограммы сформированы 7 региональных подпрограмм. «Правила исполнения федерального бюджета с этого года ужесточились, до 1 марта все высшие органы исполнительной власти субъектов СКФО должны заключить соглашения с Минкавказом России, чтобы своевременно получить средства на реализацию инвестиционных проектов данных региональных подпрограмм», - подчеркнул Одес Байсултанов.

В ходе совещания представители каждого из семи субъектов округа детально рассказали о степени готовности документации инвестпроектов и о возникших трудностях, а также обязались предоставить всю необходимую документацию 13 – 14 февраля.

Одес Байсултанов отметил, что те проекты, по которым к 15 февраля не будут представлены необходимые пакеты документов, будут исключены из списка на получение господдержки. «Федеральные средства, предусмотренные на их реализацию, будут возвращены в бюджет, средства из региональной казны - перенаправлены на другие цели», - подчеркнул Первый замминистра, призвав регионы округа действовать активнее в части подготовки необходимой документации.

По словам Одеса Байсултанова, регионам Северного Кавказу, первым в России, предстоит начать работать по новой концепции госпрограммы, отбор инвестпроектов в которую прошел на условиях государственно-частного партнерства с привлечением на один государственный рубль 2 рублей из внебюджетных источников. «Мы идем первыми, и поэтому ошибки могут быть, но нам важно показать, что такая модель концепции госпрограммы работает», - отметил Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа.

Напомним, что публичный отбор инвестиционных проектов для включения в мероприятия государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2015 года состоялся 14 декабря 2016 года в рамках I Бизнес-конференции «Инвестируй в Кавказ!».

Тогда межведомственная рабочая группа определила 20 приоритетных для экономики Северного Кавказа проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма, которые получат финансирование в 2017 году.