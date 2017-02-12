Спорт

Никита Белов
12 Февраля, 2017 12:12

В Перми более 6 тысяч участников вышли на массовый старт «Лыжня России»

В Перми на старт самого массового зимнего соревнования в мире – «Лыжни России».
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 12 Февраля - DIXINEWS.

В Перми на старт самого массового зимнего соревнования в мире – «Лыжня России» – вышли более 6 тысячи спортсменов и любителей здорового образа жизни. Это 35-ая по счету Всероссийская массовая лыжная гонка.

Основной старт соревнований состоялся в краевом центре, на лыжной базе «Пермские медведи».

Основной старт соревнований состоялся в краевом центре, на лыжной базе «Пермские медведи». В Министерстве физической культуры, спорта и туризма сообщили, что пермяки пришли участвовать в забегах, несмотря на 30-градусный мороз.

От имени временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова открыл соревнования и приветствовал участников «Лыжни России» министр физической культуры, спорта и туризма Прикамья Олег Глызин:

– От всей души желаю вам крепкого здоровья, спортивного духа, хорошего старта и отличного финиша!

Всего на лыжи в этот день встали наши земляки в 34-х муниципалитетах края. Точное количество участников пока подсчитывается.

– Мы с вами в очередной раз доказали, что погода нам не помеха, что мороз – это лишь дополнительное препятствие. Но мы выходим и доказываем, что можем всё преодолеть. Я очень надеюсь, что жар ваших сердец растопит сегодня эту лыжную трассу, – обратился к участникам президент Пермской краевой федерации лыжных гонок, депутат Законодательного Собрания Сергей Клепцин.

Ровно в полдень стартовал костюмированный забег «ЭкоЛыжня», посвящённый Году экологии в России. Дистанция забега – 2017 метров. На снежную трассу выходили целые семьи, учебные классы, трудовые коллективы, спортивные федерации. Мороз не сумел заставить организаторов укоротить дистанции: в зависимости от возраста участники пробежали 2017 метров, три или пять километров. В самом продолжительном забеге на 5 тысяч километров победили Анастасия Мазунина и Петр Неверов. Сильнейшим спортсменам вручили кубки, медали, дипломы и значки ГТО.

На призовой фонд и проведение соревнований краевые власти выделили порядка 1,5 млн рублей.

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