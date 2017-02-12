Пермские активисты проверили качество ремонта и содержания дорог краевой столицы

В субботу, 11 февраля, участники федерального проекта "УРБАНиЯ", которые проверяли качество ремонта дорог в крае в 2016 году, провели автопробег, в ходе которого оценили состояние и качество содержания пермских дорог в 2017 году.

Неравнодушные автолюбители стартовали с шоссе Космонавтов. Маршрут колонны пролегал по ключевым дорогам города - улицам Попова, Борчанинова, Ленина, Хохрякова. Кроме того, автомобили проехали по Екатерининской и Петропавловской улицам. Завершился автопробег на площади перед <Театром-Театром>.

Пермские активисты остались довольны качеством дорог в краевой столице.

- Эта акция - контроль со стороны неравнодушных людей. Начиная с 2016 года мы занимались контролем всех участков ремонта по краю и городу Перми. В последний месяц зимы мы выехали проверить, как себя чувствуют дороги после морозов, снежной зимы. Мы проверили не только качество дорог после зимы, но и их содержание. Мы считаем, пермские дороги находятся в удовлетворительном состоянии, а значит зиму они "пережили" успешно, - отметил куратор федерального проекта "УРБАНиЯ" Михаил Борисов.

Напомним, в прошлом году активисты проверили более 50 отремонтированных участков в крае.

- С мая мы вновь начнем проверять дороги, которые ремонтируются в Прикамье. Кроме того, в этом году начнётся реализации проекта <Городская среда> - мы будем контролировать ремонт дворов и вместе с жителями участвовать в народном ремонте, - отметил Михаил Борисов.

Добавим, 2016 год стал в Пермском крае настоящим "Годом дорожного ремонта". Рекордные показатели по ремонту дорог продемонстрировала краевая столица. С 2016 года значительный объем средств из краевого дорожного фонда - до 30% - направляется на ремонт и реконструкцию муниципальных дорог. Благодаря выделению средств из бюджетов разных уровней объем ремонтных работ в Перми увеличился в три раза и достиг 1,2 млн кв. метров. В 2016 году в Перми было отремонтировано 86 объектов, из них 15 (ул. Куйбышева, Мира, Карпинского, Ленина, Гальперина) - за счет федерального финансирования. Масштабные дорожные работы велись во всех районах города Перми - как на центральных городских дорогах, например, на улицах Сибирская, Петропавловская, Пушкина, Плеханова, Спешилова, так и на небольших внутрирайонных объектах.

Все работы, которые выполнялись на дорогах в 2016 году, находились под контролем "Единой России", Общественной палаты и ОНФ. Выявленные несоответствия оперативно исправлялись подрядчиками.

В этом году в регионе, в том числе и в краевой столице, продолжится масштабная работа по ремонту и реконструкции дорог. Так, в 2017 году край получит на развитие дорожной сети Пермской городской агломерации 1 млрд рублей из федерального бюджета. Пермь планирует направить федеральные средства на 18 дорожных объектов общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров. По планам в 2017 году в краевой столице вновь будет отремонтировано более 1 млн кв. метров дорог. На сегодняшний день уже сформированы списки, куда вошли 27 дорожных объектов, среди которых реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали, обновление трамвайных путей на Северной дамбе, ремонт деформационных швов и укладка нового асфальтового покрытия на путепроводах по шоссе Космонавтов в районе Центрального рынка.