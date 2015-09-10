Сервер Минздрава России подвергся хакерской атаке

Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку.

11 февраля ночью информационные ресурсы Министерства подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 миллионов запросов в минуту.

Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного, около 14-минутого отключения официального сайта Министерства.

«Отдельно подчеркнём, что какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищённой части сети, не связанной с интернетом» - сообщил ИА DixiNews директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой все информационные ресурсы Министерства сегодня были дополнительно протестированы. В настоящее время все работает в штатном режиме.