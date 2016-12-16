Экономика

Иван Андриевский, РСИ
10 Февраля, 2017 13:48

В России будут штрафовать за плохие дороги

Российские дороги.
Источник фото: https://dixinews.ru
Москва, 10 Февраля - DIXINEWS.

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о введении административной ответственности за плохие дороги, если в результате пострадали люди.

Законопроект предусматривает штрафы за несоблюдение требований по обеспечению безопасности при строительстве дорог, их реконструкции, содержании и ремонте.

Данный законопроект - необходимая мера повышения качества дорожного строительства в России. Плохие дороги уже давно является своеобразной «торговой маркой» нашей страны. Победить эту беду пока никак не удается.

Согласно статистике ГИБДД, за 11 месяцев прошлого года по причине плохих дорог произошло более 63,3 тыс. ДТП или 40% от всего количества аварий. За отчетный период этот показатель вырос на 12,5% по сравнению с прошлым годом. Появление ответственности для тех, кто способствовал аварии из-за плохих дорог, является логичным решением.

Разворовывание средств, несоблюдение нормативов строительства и ремонта, когда асфальт кладется прямо в лужи, некачественные материалы и неквалифицированные подрядчики – примеров ужасающего дорожного строительства в России огромное множество. Интернет буквально наводнен видеороликами с подобными дорожными работами. Повышение ответственности подрядчиков, ремонтников – одна из мер, которые должны способствовать повышению качества дорожных работ.

Впрочем, пока штрафы, предусмотренные в законопроекте, не очень высокие. Для юрлица – до 500 тыс. рублей, если в результате ДТП, произошедшем по причине неудовлетворительных условий содержания и обустройства улично-дорожной сети, был нанесен легкий или средней тяжести вред здоровью пострадавшего.

Учитывая, многомиллионные дорожные подряды – сумма штрафа не высока, поэтому, не исключено, что в перспективе ее увеличат. Впрочем, даже такой формат ответственности уже является серьезным шагом на пути повышения качества дорожного строительства в России.

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