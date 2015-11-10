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Никита Белов
10 Февраля, 2017 11:32

В этом сезоне количество коммунальных аварий в Прикамье снизилось на 8%

Источник фото: https://dixinews.ru
Пермь, 10 Февраля - DIXINEWS.

Министерством строительства и ЖКХ Пермского края вопрос обеспечения бесперебойного теплоснабжения держится на особом контроле.

К отопительному периоду подготовлено более 30 тысяч многоквартирных домов, из них около 50 % - с центральным отоплением. Сформирован необходимый запас топлива для котельных.

- Краевой минстрой и поставщики тепловых ресурсов реализуют целый комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду. В их число входит модернизация оборудования, подготовка инфраструктуры, своевременные ремонты, подготовка специалистов. И такой комплексный подход себя оправдал. Текущий отопительный сезон проходит без серьезных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность снизилась на 8 %, это достойный результат, учитывая погодные особенности, резкие перепады температуры. Отопительный период в крае не закончен, поэтому все предприятия, дежурные службы находятся «на боевом посту», - подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин.

Напомним, в сентябре прошлого года в ходе совещания Министр строительства Российской Федерации Михаил Мень отметил Пермский край в числе регионов, в наилучшей степени готовых к начинающемуся отопительному периоду.

Для спокойного прохождения отопительного периода в крае организована круглосуточная работа 380 дежурных служб общей численностью более 2 тысяч человек, имеется 780 единиц спецтехники и автотранспорта. На случай прекращения подачи тепла, электроснабжения и возникновения аварийных отключений объектов электроэнергетики край обеспечен 420 автономными резервными источниками питания, передвижной модульной котельной.

Основной поставщик тепловых ресурсов - Пермский филиал «Т Плюс» - в рамках подготовки к отопительному периоду провел техническое перевооружение и реконструкцию электростанций. При проверке готовности к отопительному периоду проверено выполнение в 2016 году ремонтной программы, наличие нормативных запасов топлива, готовность персонала и спецтехники, в том числе к устранению возможных внештатных ситуаций. Проведены гидравлические испытания более 2 тыс. км теплопроводов. В рамках модернизации оборудования автоматизировано более 300 ЦТП.

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