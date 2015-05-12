Власть

Виктор Казеев
10 Февраля, 2017 11:26

Результаты аукциона по реконструкции пермской галереи отменены ФАС

Пермская галерея.
Источник фото: https://dixinews.ru
Пермь, 10 Февраля - DIXINEWS.

Управление капитального строительства Пермского края незаконно допустило на аукцион по реконструкции Пермской художественной галереи заявку единственного участника ООО СК «Строй групп».

Как было установлено в ходе проведения внеплановой проверки, победитель не указал показатели морозостойкости бетона, а также изменил ряд показателей используемых материалов, которые, исходя из положений документации, не следовало менять.

Пермское УФАС России выдало Управлению капитального строительства Пермского края предписание об отмене протокола рассмотрения единственной заявки, поступившей на электронный аукцион. В то же время жалобы ООО «Транксибстрой», ООО «Строительная компания ЖилСтрой» и ИП Хаджирокова признаны необоснованными.

Аукцион на реконструкцию здания Пермской государственной художественной галереи назначен на 6 февраля 2017 года. Заказчик - ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края». Аукцион признан несостоявшимся. Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 06.02.2017, победителем признано ООО СК «Строй Групп». С организацией планировалось заключить контракт по максимальной цене 810, 6 млн рублей.

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