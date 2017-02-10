Дальневосточники получили правительственные награды за спектакль «Крейсера»

За создание спектакля «Крейсера» по одноименному роману Валентина Пикуля режиссер-постановщик, художественный руководитель Приморского академического драматического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий и артист театра Валентин Запорожец награждены премией Правительства России в области культуры.

Постановка спектакля Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького, стала одной из самых масштабных и с успехом была представлена во Владивостоке и Москве. Большой интерес вызвали «Крейсера» у гостей и участников первого Восточного экономического форума.

«Создан спектакль, который заставляет задуматься об истории, о нашем сегодняшнем дне, о нашем пути и предназначении, о нашей судьбе и главное - о судьбе нашего родного края – российского Дальнего Востока. Мужество, доблесть и честь русских моряков и офицеров, их подвиг, столь талантливо воспетые в Вашем спектакле, наполняют сердце каждого зрителя гордостью за свое Отечество», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Адаптировать литературный текст к сценическому языку всегда сложно. А тут еще «Крейсера». Многие думают, что это металл, железо, стреляющие пушки. Но главное в романе – человеческое присутствие, личности героев», – прокомментировал художественный руководитель приморского театра Ефим Звеняцкий, который получил ещё Знак отличия «За заслуги в развитии Дальнего Востока».