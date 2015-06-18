Эксперт: Росреестр ожидает настоящий коллапс

Таков вывод доктора экономических наук, профессора Никиты Кричевского в статье «К чему приведет чехарда в Росреестре?», опубликованная в «Новых известиях».

Как уточняет автор, речь идет о создании единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Напомним, что в 1 января 2017 года согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Росреестр должен был объединить базы данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН) в Единой государственный реестр недвижимости.

Со следующего года вступает в силу запрет на сделки с земельными участками, не имеющими официальных границ. При этом по состоянию на конец 2016 г. в ГКН были внесены сведения о границах только о половине земельных участков России, цитирует выводы эксперта «Независимая газета».

«Масшаб нынешних проблем Росреестра не сопоставим с тем, что ждет госструктуру в январе 2018 года. С большой долей уверенности можно сказать, что уже через несколько месяцев Росреестр с его нынешним менеджментом ждет настоящий коллапс», - к такому выводу приходит доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

Дело в том, что ситуация остаётся острой не только в административно-экономическом, но в социальном плане.

Никита Кричевский пишет, что «электронный ресурс упорно не желает предоставлять информацию по целому ряду российских регионов, среди которых – Астраханская, Брянская, Нижегородская области, Республики Башкортостан, Дагестан и другие. На месте тамошних жителей я бы насторожился: мало ли какие «новости» с их имущественными правами могут появиться, когда «ларчик откроется».

«По заявлению чиновников Росреестра ничего страшного нет в том, что данные по 1% объектов из 318 млн., входящих в ЕГРН могут быть утеряны. Только затронет это по самым скромным подсчетам более 3 млн человек. Хорошая новость в предвыборный год», - констатирует экономист.

Со слов Кричевского получается, что корень проблем может быть в кадровой чехарде, которую эксперт видит в ведомстве при нынешнем руководителе - Виктории Абрамченко. Точнее - в персоналиях, к которым могут возникнуть вопросы. «Возможно, эта ситуация и сделала возможной кадровую чехарду, охватившую ведомство с приходом г-жи Абрамченко. Один из ярких примеров – требующая повышенного внимания Московская область, где не так давно был уволен руководитель Управления Росреестра по Московской области (МО) Сергей Богданов. Его обязанности ныне исполняет генерал-майор упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Владимир Шемякин. Прямо как в советские времена: не справился с сельским хозяйством – «бросим» на культуру.

Стоит задуматься, а что же происходит с кадровой политикой нового руководителя Росреестра? Может СМИ намекают на немалую роль начальника управления государственной службы и кадровой политики Росреестра г-на Павливкера, вышедшего из структур МВД? Намеки на причины его увольнения из полиции в открытых источниках туманны, но неприятны.

«Правоохранительный» подход к кадрам бросается в глаза, например, с приходом генерал-майора Шемякина в Управление РР по Московской области. Больше это похоже на «зачистку»: увольняются начальники управлений, руководители отделов, профильные специалисты. Вместо них назначаются люди, ранее изгнанные из Росреестра и других органов, как бы сегодня сказали, «в связи с утратой доверия»", - отмечает Никита Кричевский.

Тема в СМИ, также обратившиеся к Росреестру, приводят почти неправдоподобную историю с главой Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Владимиром Корелиным.

«В конце прошлого года в Минэкономразвития, в соответствии с поручением министра, на заседании комиссии были рассмотрены материалы проверки, проведенной Минэком в отношении Корелина», - пишет, «Мосмонитор». По данным издания, «комиссия установила, что сведения о доходах и расходах им были представлены неполными и недостоверными, он не соблюдал требования об урегулировании конфликтов интересов, и вообще выполнял "иную оплачиваемую работу" о которой не сообщал в установленном порядке. За эти нарушения полагается ответственность вплоть до увольнения. Однако глава Росреестра Абрамченко, по представлению главного кадровика Росреестра Павливкера ...ходатайствует перед министром о наложении на Корелина выговора», - отмечает «Мосмонитор».

Немаловажным фактом для Кричевского, видимо, считается и то, что Виктория Абрамченко является одновременно заглавы Минэкономразвития и главой Росреестра.

«Получается, что г-жа Абрамченко курирует саму себя, а министр и правительство упорно не хотят замечать присутствующий, по моему мнению, конфликт интересов», - пишет Кричевский. Возможно именно из-за этого в ведомстве Росреестра происходит «чехорда», считает эксперт, которая может привести к настоящему коллапсу.