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Алексей Петров
10 Февраля, 2017 08:11

В Хабаровске проходит фестиваль неолимпийских видов спорта

Участники необычного соревнования
Автор фото: Валерий Спидлен
Источник фото: khabkrai.ru
Хабаровск, 10 Февраля - DIXINEWS.

Хабаровский краевой дворец Дружбы «Русь» стал местом проведения Первого фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта.

В мероприятии принимают участие коллективы народов, проживающих на территории Хабаровского края. Состязания пройдут в пяти видах спорта: традиционно борьбе «Хапсагай», национальном прыжке, гиревом спорте, мас-рестлинге и канате. Состязаться будут более 150 атлетов из ведущих спортклубов региона, краевой Федерации многоборья.

Руководство Хабаровского края считает, что фестиваль будет способствовать возрождению, сохранению и развитию национальных видов спорта. Такие совместные форумы, фестивали, соревнования различных уровней проходят при поддержке региональной власти.

Спортивный праздник будет длиться два дня и завершится 11 февраля, в полдень.

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