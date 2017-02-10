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Алексей Петров
10 Февраля, 2017 08:11
В Хабаровске проходит фестиваль неолимпийских видов спорта
Хабаровск, 10 Февраля - DIXINEWS.
Хабаровский краевой дворец Дружбы «Русь» стал местом проведения Первого фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта.
В мероприятии принимают участие коллективы народов, проживающих на территории Хабаровского края. Состязания пройдут в пяти видах спорта: традиционно борьбе «Хапсагай», национальном прыжке, гиревом спорте, мас-рестлинге и канате. Состязаться будут более 150 атлетов из ведущих спортклубов региона, краевой Федерации многоборья.
Руководство Хабаровского края считает, что фестиваль будет способствовать возрождению, сохранению и развитию национальных видов спорта. Такие совместные форумы, фестивали, соревнования различных уровней проходят при поддержке региональной власти.
Спортивный праздник будет длиться два дня и завершится 11 февраля, в полдень.
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