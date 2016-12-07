Карта «Мир» начнёт свою работу с бюджетом 1 июля 2017 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями банков с ЦБ РФ заявила, что переход бюджетников на национальную платежную систему и карты «Мир» предполагается начать не с начала следующего года, как планировалось, а уже в этом году с 1 июля.

Планируется, что в 2017 году российские банки выпустят около 40 млн карт "Мир", из бюджета на счета граждан поступит около 14 трлн руб.

"Уже было принято решение, что бюджетники и пенсионеры будут получать средства, если они хотят получать на карту, то это будет происходить через карту "Мир". Уже готовятся поправки к законодательству. Переход мы должны сделать достаточно быстро, но плавно, чтобы было удобно людям. Было бы правильно, чтобы для новых клиентов в бюджетной сфере мы установили сроки не с начала 2018 года, а с 1 июля 2017 года выдачу средств на карту "Мир", - пояснила Эльвира Набиуллина.

Напомним, что первые карты были выпущены ещё в декабре 2015 года. В платежной системе "Мир" есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт. По данным на 26 января, участниками системы стали 184 банка, 97% банкоматов и более 75% терминалов принимают карту "Мир", пояснили в пресс-службе Банка России.

В соответствии с законопроектом "О национальной платежной системе", социальные и бюджетные выплаты граждане должны получать только на карты "Мир" с 1 января 2018 года.

Относительно вопроса, который задавала ФАС об ограничении конкуренции между банками, глава ЦБ пояснила, что предоставлении клиентам-бюджетникам карт платежной системы "Мир" не ограничивает конкуренцию между банками и затрагивает только сферу бюджетных выплат. Государство в отношении собственных выплат, самостоятельно может определять порядок их получения.

В пресс-службе регулятора отмечали, что национальный платежный инструмент, которым является карта "Мир", выпускается разными банками, и гражданин может сам выбрать наиболее подходящий для него банк. Кроме того, бюджетник вправе выбрать и способ получения выплат в рамках пенсионного или иного профильного законодательств - в наличной или безналичной форме.