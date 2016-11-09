Пожары

Никита Белов
10 Февраля, 2017 07:38

В Благовещенске из-за пожара в больнице эвакуировали 30 пациентов

Тушение пожара.
Источник фото: https://dixinews.ru
Благовещенск, 10 Февраля - DIXINEWS.

Ночью 9 февраля, в региональном МЧС сообщили о пожаре в здании Амурской областной клинической больницы Благовещенска.

В результате происшествия, ещё до прибытия пожарной бригады, медперсонал вывел из здания 30 пациентов, которые не пострадали.

Как сообщили в ведомстве, задымление началось с кабинета медсестры неврологического отделения на пятом этаже больницы. Что послужило причиной пожара, в настоящее время выясняют специалисты, но в результате возгорания площадь пожара составила 30 квадратных метров. Дальнейшего распространения пожарные не допустили.

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