В Благовещенске из-за пожара в больнице эвакуировали 30 пациентов

Ночью 9 февраля, в региональном МЧС сообщили о пожаре в здании Амурской областной клинической больницы Благовещенска.

В результате происшествия, ещё до прибытия пожарной бригады, медперсонал вывел из здания 30 пациентов, которые не пострадали.

Как сообщили в ведомстве, задымление началось с кабинета медсестры неврологического отделения на пятом этаже больницы. Что послужило причиной пожара, в настоящее время выясняют специалисты, но в результате возгорания площадь пожара составила 30 квадратных метров. Дальнейшего распространения пожарные не допустили.