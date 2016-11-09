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Никита Белов
10 Февраля, 2017 07:38
В Благовещенске из-за пожара в больнице эвакуировали 30 пациентов
Благовещенск, 10 Февраля - DIXINEWS.
Ночью 9 февраля, в региональном МЧС сообщили о пожаре в здании Амурской областной клинической больницы Благовещенска.
В результате происшествия, ещё до прибытия пожарной бригады, медперсонал вывел из здания 30 пациентов, которые не пострадали.
Как сообщили в ведомстве, задымление началось с кабинета медсестры неврологического отделения на пятом этаже больницы. Что послужило причиной пожара, в настоящее время выясняют специалисты, но в результате возгорания площадь пожара составила 30 квадратных метров. Дальнейшего распространения пожарные не допустили.
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