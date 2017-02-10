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Алексей Петров
10 Февраля, 2017 07:20
Магаданская область планирует построить три котельных
Магадан, 10 Февраля - DIXINEWS.
В ходе рабочего совещания губернатор Магаданской области сообщил, что три новые котельные должны быть сданы в оговоренные контрактами сроки.
На совещании присутствовали представители компаний-подрядчиков, министр строительства, ЖКХ и энергетики, первый зампред правительства Магаданской области.
Совещание прошло по итогам рабочей поездки губернатора в поселки Омсукчан и Дукат. По словам главы региона, отопительный сезон проходит нормально, в запасе есть достаточное количество топлива. Однако из-за сильных морозов в Омсукчане было приостановлено строительство котельной. По планам работы стартуют в начале апреля.
Как сообщило Управление информационной политики Магаданской области, бюджетом предусмотрено на строительство объектов энергетики около 200 миллионов рублей.
«В настоящее время полностью готовы все проекты. Наша задача – активно работать на результат. Новые котельные должны быть построены в оговоренные контрактом сроки, и быть готовы к прохождению отопительному сезона», - подчеркнул Владимир Печеный.
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