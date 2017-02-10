Происшествия

Алексей Петров
10 Февраля, 2017 06:49

Неощущаемое сейсмособытие произошло на Камчатке

Неощущаемое сейсмособытие произошло на Камчатке
Неощущаемое сейсмособытие произошло на Камчатке
Источник фото: 41.mchs.gov.ru
Петропавловск-Камчатский, 10 Февраля - DIXINEWS.

Небольшое сейсмическое событие – землетрясение произошло на Камчатке. Магнитуда толчков достигла 4,3 баллов.

О неощущаемом сейсмическом событии в тихоокеанской акватории сообщила служба срочных донесений города Обнинск, событие датировано утром 9 февраля. Координаты землетрясения 52°28,0 северной широты, 160°52,0 восточной долготы. Эти координаты находятся в 150 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана, на расстоянии 100 километров от берега. Очаг события располагался на глубине в 60 километров, магнитуда толчков достигла 4, 3.

Колебание в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось, жертв и разрушений нет.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Амурской обсласти произошел сход 9-ти вагонов грузового поезда
Под Уфой водитель маршрутной «Газели» не успел «проскочить» на ж/д переезде: есть пострадавшие
На станции Пермь-2 задержали подростков находящихся в розыске

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Хабаровске проходит фестиваль неолимпийских видов спорта
Москва, 10 Февраля, 08:01.
Карта «Мир» начнёт свою работу с бюджетом 1 июля 2017 года
Благовещенск, 10 Февраля, 07:38.
В Благовещенске из-за пожара в больнице эвакуировали 30 пациентов
Магадан, 10 Февраля, 07:20.
Магаданская область планирует построить три котельных
Петропавловск-Камчатский, 10 Февраля, 06:49.
Неощущаемое сейсмособытие произошло на Камчатке
Москва, 09 Февраля, 20:28.
Проект «Русское кино» отмечен премией «Большая цифра»
Санкт-Петербург, 09 Февраля, 18:11.
Спасут ли роботы российские теплосети?
Москва, 09 Февраля, 13:07.
«Горящие путевки» почти исчезли из продаж
Пермь, 09 Февраля, 12:37.
Анатолий Маховиков назначен представителем губернатора в Заксобрании Пермского края
Владивосток, 09 Февраля, 07:08.
В программу ВЭФ-2017 планируют включить молодёжную повестку
Владивосток, 09 Февраля, 06:34.
На Дальнем Востоке планируют реализовать первые 500 инвестпроектов
Петропавловск-Камчатский, 09 Февраля, 05:40.
Высокопоставленный камчатский оборотень в погонах пойдет под суд за взятку
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия