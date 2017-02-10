Неощущаемое сейсмособытие произошло на Камчатке

Небольшое сейсмическое событие – землетрясение произошло на Камчатке. Магнитуда толчков достигла 4,3 баллов.

О неощущаемом сейсмическом событии в тихоокеанской акватории сообщила служба срочных донесений города Обнинск, событие датировано утром 9 февраля. Координаты землетрясения 52°28,0 северной широты, 160°52,0 восточной долготы. Эти координаты находятся в 150 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана, на расстоянии 100 километров от берега. Очаг события располагался на глубине в 60 километров, магнитуда толчков достигла 4, 3.

Колебание в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось, жертв и разрушений нет.