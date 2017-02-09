Культура

Никита Белов
9 Февраля, 2017 20:28

Проект «Русское кино» отмечен премией «Большая цифра»

Источник фото: dixinews.ru
Москва, 09 Февраля - DIXINEWS.

Компания Tvzavr стала обладателем Национальной премии «Большая цифра» за разработку и запуск на международном рынке проекта «Русское кино».

VIII Церемония вручения состоялась 8 февраля в ресторане Backstage.

Проект «Русское кино» запущен онлайн-кинотеатром Tvzavr при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Роскино в апреле 2016 года, в рамках Года российского кино. Презентации проекта прошли на крупнейших кинофестивалях в Каннах и в Лос-Анджелесе, а также в рамках Недели нового российского кино (США).

Приложение «Русское кино» доступно пользователям во всем мире на телевизорах Smart TV и мобильных устройствах, а также на сайте Ruskino.net. На текущий момент по количеству пользователей приложения лидируют США, Израиль, Германия и Прибалтика.

«Мы отмечаем стремительный рост популярности «Русского кино» у пользователей во всем мире. Изучив культуру потребления видеоконтента за рубежом, мы заметили, с каким интересом иностранцы изучают русскую культуру. Наш проект помогает им в этом, предоставляя легальный доступ к огромной библиотеке советских и российских фильмов», - комментирует генеральный директор Tvzavr Марина Сурыгина.

В настоящее время «Русское кино» является единственным сервисом, где в одном месте сконцентрированы фильмы отечественного производства.

Для справки:

Премия «Большая Цифра» — национальная премия многоканального цифрового телевидения. Ее основной задачей является популяризация новых технологий, услуг и контента среди операторов и абонентов сетей многоканального цифрового ТВ. Председателем жюри премии является президент Международной Академии Телевидения и Радио Анатолий Лысенко.

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