Спасут ли роботы российские теплосети?

В Петербурге придумали уникальную технологию, аналогов которой в мире нет.

Диагностикой теплосетей занимаются роботы. Теперь можно спокойно проверить трубы летом, предугадать слабые места конструкции, и так избежать аварий. Кроме того, исчезает потребность в большом объеме земляных работ и раскопке значительной территории. Привязка к слабому месту теплосети точна до нескольких сантиметров.

Износ теплосетей в городах РФ составляет более 70 % - об этом периодически рапортуют региональные администрации, общественные и сервисные организации. Если учесть число городов в нашей стране и километры сетей в каждом, то это просто бомба замедленного действия, взрыв которой растянут на годы. Аварии происходят постоянно. Если поискать в новостях «авария теплосети», то мы увидим, что каждую неделю в России происходит беда – десятки домов оказываются вдруг без воды и тепла. И это происходит зимой! Причем аварии происходят в таких крупных городах как Екатеринбург, Воронеж, Пенза, Нижний Новгород, Ижевск, Ярославль, Волгоград, Уфа, Курск, Смоленск – это лишь часть городов за один месяц, где произошли аварии.

"А сколько небольших городов не попадает в новости с этой проблемой? Что нас ждет в этом году, в следующем? Да тоже самое" - даёт свою оценку Первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский.

"Масштабы бедствия поистине ужасают, однако мы видим, что местные администрации могут только латать дыры, на большее средств нет. Большее – это серьезный аудит теплосетей, полная замена негодных с учетом современных технологий или же переход на домовые котельные. Маловероятно, что такая «революция» произойдет в наше время в масштабах страны. На сегодняшнем «аварийном фоне» различные технические находки, помогающие избежать аварий, спасают ситуацию. Роботы, которые смогут ползать по сетям и искать в них дефекты, а то и чинить – это очень в духе времени. Для развитых стран – это нормальный диагностический механизм. Для России – это отсрочка в решении насущной проблемы, но и единственная возможность избежать неожиданных аварий. Учитывая объемы дефектов в наших сетях, этим роботам придется работать постоянно, и не только летом. Нужно всерьез просчитать вариант внедрения этой технологии во все российские города." - заключает эксперт.