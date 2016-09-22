«Горящие путевки» почти исчезли из продаж

Многие заметили, что турфирмы почти перестали продавать «горящие туры».

Ещё пару лет назад это было очень распространённым предложением. Но продолжающийся кризис в области, вызванный прекращением чартерных перелетов в Турцию и Египет, а также дальнейшим падением реальных доходов населения привёл к заметному сокращению объема «горящих туров», которые напрямую связаны с выкупом чартеров и блоков месте в отелях.

Турпоток на бюджетные направления упал, поэтому не заметно «горячих» предложений. Однако ситуация может несколько улучшиться в этом отношении уже в конце апреля, когда откроется новый сезон. Фактическое возобновление чартерного авиасообщения с Турцией произошло только в самом конце августа, поэтому рынок ещё не успел адаптироваться к новым условиям.

Кризис в турсфере продолжится и в нынешнем году. На его решение могло бы повлиять возобновление перелетов в Египет, но когда это произойдет по-прежнему неясно. Задержка с возвращением лидера российского рынка может быть связано с желанием правительства развивать внутренний туризм – авиакомпаниям намекают на возможность развития чартерных перелетов на Камчатку, Байкал, в Калининград, Крым, Сочи. Это всё прекрасные места для отдыха, есть и другие – в России богатейшие возможности для отдыха на природе. Но всё упирается в инфраструктуру и уровень обслуживания. Такой сервис и за такие деньги как в Турции и Египте россияне в своей стране до сих пор получить почему-то не могут. Вопрос коренного изменения текущий ситуации должен быть как можно скорее проработан Ростуризмом в свете продолжающейся политики по развитию самообеспеченности России в различных сферах жизнедеятельности.