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Никита Белов
9 Февраля, 2017 12:37
Анатолий Маховиков назначен представителем губернатора в Заксобрании Пермского края
Пермь, 09 Февраля - DIXINEWS.
Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова полномочным представителем губернатора в Законодательном Собрании Пермского края.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о назначении с 9 февраля советника главы региона Анатолия Маховикова полномочным представителем губернатора в Законодательном Собрании Пермского края, сообщили в пресс-службе губернатора.
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