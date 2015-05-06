Никита Белов 9 Февраля, 2017 12:37 Анатолий Маховиков назначен представителем губернатора в Заксобрании Пермского края Анатолий Маховиков. Источник фото: dixinews.ru Пермь, 09 Февраля - DIXINEWS.



Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова полномочным представителем губернатора в Законодательном Собрании Пермского края. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о назначении с 9 февраля советника главы региона Анатолия Маховикова полномочным представителем губернатора в Законодательном Собрании Пермского края, сообщили в пресс-службе губернатора.

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