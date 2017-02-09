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Никита Белов
9 Февраля, 2017 07:08
В программу ВЭФ-2017 планируют включить молодёжную повестку
Владивосток, 09 Февраля - DIXINEWS.
Молодежная компонента может войти в программу третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт 5-6 сентября во Владивостоке.
Внимание к молодежному движению в этом году на форуме будет акцентировано в первый раз.
«Одна из идей, которая обсуждалась, включить молодежную компоненту в повестку Восточного экономического форума. Уже принято решение о том, что мероприятие с молодежной повесткой, предваряющее фестиваль, пройдёт на полях Восточного экономического форума», - объявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка по итогам первого заседания оргкомитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Заседание оргкомитета, в который вошел глава Минвостокразвития России, прошло в среду в Москве.
В настоящее время на сайте Восточного экономического форума ведется прием предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.
Напомним, второй Восточный экономический форум собрал 4,6 тысяч представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие Форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.
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