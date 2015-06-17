Высокопоставленный камчатский оборотень в погонах пойдет под суд за взятку

Бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Петропавловску-Камчатскому предъявлено обвинение в уголовном преступлении.

Следствие полагает, что борец с коррупцией вымогал взятку в особо крупном размере.

Следственные действия и собственно расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому завершено. Сейчас материалы поступили на утверждение в прокуратуры, а после этого будут направлены в суд, где и будет рассматриваться по существу.

Следствие полагает, что высокопоставленный камчатский полицейский предложил бухгалтеру предприятия, в отношении которого силовиками велась проверка, способствовать волоките в возбуждении уголовного производства. Тем самым, у бухгалтера появлялась возможность скрыть от следствия имеющееся у нее в собственности имущество и покинуть территорию полуострова. За свои действия, полицейский оборотень хотел получить от женщины два с половиной миллиона рублей.

Денежная сумма была передана посреднику, который был взят с поличным, так как на тот момент все участники процесса дачи и получения взятки находились в разработке УФСБ по Камчатскому краю.

Бывший борец с коррупцией обвиняется в покушении на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере. Посредник так же обвиняется в совершении уголовного преступления, но ему вменяют в вину посредничество во взяточничестве.