7 оригинальных способов провести День святого Валентина

Хотя День святого Валентина пришел к нам с Запада, многие россияне приняли его как родной.

Традиции этого праздника известны каждому, и романтичные влюбленные заранее готовят открытки-валентинки, шампанское и цветы. Для тех, кого не устраивает традиционный сердечно-шоколадный сценарий, мы подготовили «вредные советы» – 7 способов отпраздновать День всех влюбленных оригинально и с непредсказуемым финалом.

Совет № 1:

Если ваша вторая половинка ждет от вас в этот день предложения руки и сердца, выберите антураж помрачнее – например, замок викторианской эпохи без электричества или темный лес. Заранее отрепетируйте речь. Если повезет, как Виктору в знаменитом мультфильме Тима Бёртона «Труп невесты», то до свадьбы дело не дойдет. Помните? Надел парень колечко не на тот сучок – и привет, загробная жизнь с бонусом в виде влюбленного зомби!

Совет № 2:

Празднуйте с размахом, налегайте на коктейли. На следующее утро почувствуете себя как Николь Кидман в детективном триллере «Прежде, чем я усну»: проснётесь, ничего не помня и задаваясь вопросами «Кто я? Где я? Кто этот мужчина в моем доме? Как – муж?!!!»

Совет № 3:

Еще один совет «слабому полу»: если замуж хочется до дрожи в коленках, а претендент на вашу руку и сердце уже протягивает вожделенное колечко – даже не пытайтесь хоть что-то узнать о предмете своей страсти. Смело соглашайтесь, глядишь, как в фильме «Убей меня нежно», откроете для себя после свадьбы убийственное прошлое мужа. Сюрприз будет!

Совет № 4:

Мужчинам, склонным к экстриму, рекомендуем сделать предложение лучшей подруге своей бывшей возлюбленной. Прелестные последствия такого шага демонстрирует эксцентрическая комедия «Смерть ей к лицу». Когда впоследствии «бывшая» и «актуальная» найдут общий язык, утешьтесь тем, что даже Брюсу Уиллису в этой ситуации пришлось не сладко.

Совет №5:

Если вы не обнаружили в своем окружении свободных «настоящих мужчин», отправляйтесь на выступление мага или спиритический сеанс. Есть шанс провести весь праздник (да и последующие дни), охотясь на кровожадного маньяка в компании призрака, как это произошло с героиней фэнтезийного мелодраматического детектива «Сенсация».

Совет №6:

Для пар, уже совершивших все положенные ритуалы под марш Мендельсона, 14 февраля самой удачной идеей будет громкое выяснение отношений. Подобно героям фильма «Развод по-американски», поссорьтесь из-за немытой посуды, бедлама в квартире и загубленных «лучших лет жизни». Поделите на два противоборствующих лагеря всех знакомых, сделав День святого Валентина незабываемым и для них. Затем устройте романтический ужин для двоих и решите расстаться друзьями.

Совет №7:

Вообще, не ищите свою «половинку», проведите вечер в одиночестве за компьютером. Возможно, в недалеком будущем вас ждут романтические отношения, к примеру, с операционной системой. Фантастическая мелодрама «Она» наглядно демонстрирует преимущества искусственного интеллекта перед живым партнером – так что можно просто немного подождать.

А если серьезно, именно кинематограф подсказывает и влюбленным, и находящимся «в активном поиске», как избежать фатальных ошибок и нелепых ситуаций в отношениях. Поэтому есть подборка, специально для зрителей телеканала TV1000, настроенных смотреть 14 февраля традиционные романтические истории с финальным поцелуем на фоне фейерверка.