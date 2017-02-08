Ярославский таможенный пост признан лучшим в ЦФО

2 февраля 2017 года на расширенном заседании Коллегии Центрального таможенного управления по подведению итогов работы за 2016 год состоялось награждение победителей ежегодного конкурса на лучший коллектив таможенных органов ЦТУ.

Лучшим коллективом внутреннего таможенного поста в Центральном федеральном округе, впервые с момента своего образования, признан Ярославский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Ярославской таможни.

Коллектив поста награжден переходящим вымпелом и специальным дипломом Управления, который начальник ЦТУ генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Николаевич Прусов вручил начальнику таможенного поста Алексею Мялину.

При отборе лучшего таможенного подразделения учитывались такие критерии как, выполнение установленных планов собираемости платежей, уровень профессионализма должностных лиц, их взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности в процессе реализации требований таможенного законодательства, служебная и трудовая дисциплина, состояние воспитательно-профилактической работы, спортивно-массовая и культурно-просветительская работы и другие показатели.

Ярославский Центр электронного декларирования представляет собой специализированный таможенный орган, деятельность которого построена на внедрении, адаптации и использовании в повседневной практике современных инструментов таможенного администрирования и контроля, основанных на передовых информационных технологиях.

По результатам работы за 2016 год ярославским ЦЭДом совершены таможенные операции в отношении более чем 28 тысяч деклараций на товары, что почти в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Количество участников внешнеэкономической деятельности, декларирующих товары на Ярославском таможенном посту (ЦЭД), по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза, и их число сегодня составляет 523 предприятия и организации.