ФАС подготовила проект указа президента запрещающий госкомпаниям скупать активы

Федеральная антимонопольная служба предложила проект указа президента направленный на снижение доли государства в экономике.

В соответствии с проектом приказа, госкомпаниям запретят покупку активов, в том числе через дочерние компании. Также предполагается продажа активов госкомпаний частному бизнесу. Об этом пишет газета «Ведомости».

Проблема излишней доли государства в экономике РФ обсуждается уже достаточно давно. При этом достоверной оценки доги государства в экономике нет. ФАС заявляет, что на госкомпании приходится около 70% ВВП. МВФ в 2013 году оценил долю госсектора в российской экономике в 71%. Российские эксперты, основываясь данных рейтинга крупнейших компаний РФ, говорят о доле в 50%.

Федеральная антимонопольная служба предложила проект указа президента направленный на снижение доли государства в экономике.

Однако в любом случае все сходятся во мнении, что в последние годы доля государства в российской экономике растет. Так ми образом, проблема действительно существует, более того, она признается на государственном уровне. Еще в 2014 году первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял о необходимости снизить долю госкомпаний в экономике до 25% к 2018 году. Однако пока ситуация не меняется.

Проект президентского приказа ФАС может стать поворотным моментом. Конкуренция – это двигатель экономики, а рост доли госкомпаний на рынках тормозит это развитие. Среднемировое значение доли госсектора в экономике оценивается в 30%. очевидно, что и российские власти должны стремиться к этому показателю. Запрет госкомпаниям на покупку активов – это первый шаг в направлении снижения доли государства в экономике.

Безусловно, категорический запрет невозможен: на рынке встречаются различные ситуации, например, когда стратегический актив не интересен игрокам рынка, в итоге купить его может только госкомпания. Все подобные сценарии должны будут рассматриваться ФАС. Это позволит избежать перекосов в связи с запретом на покупку активов госкомпаниями. Однако само направление движения в направлении разгосударствования экономики выбрано верно.