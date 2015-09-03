Министр Роструда: Перед нами стоит задача увеличить численность занятых инвалидов до 50%

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел селекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам занятости инвалидов.

«В нашей стране имеют работу лишь 950 тысяч инвалидов, что составляет 25% от общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте, – сообщил глава Минтруда России. – Перед нами стоит задача к 2020 году увеличить численность занятых инвалидов до 50%. Это выполнимо: в ряде регионов уровень трудоустройства инвалидов достаточно высокий».

Министр Максим Топилин напомнил, что ведомством утверждены целевые прогнозные показатели в области содействия занятости населения, в том числе по трудоустройству инвалидов.

По мнению руководителя министерства, повышению уровня трудоустройства инвалидов будет способствовать доступность оказания государственных услуг по содействию занятости данной категории населения без посещения центров занятости населения. «Мы с вами договорились о переформатировании работы служб занятости таким образом, чтобы они шли к инвалидам и помогали им в трудоустройстве, не дожидаясь обращений», – подчеркнул глава Минтруда России.

Максим Топилин также уточнил, что в ближайшее время регионам необходимо завершить работу по сбору данных по инвалидам от различных организаций социальной сферы: «Нужно иметь точные сведения о том, какие барьеры, проблемы и причины не позволяют инвалидам трудоустраиваться».

Министр отметил, что эта работа должна быть проведена параллельно с наполнением Федерального реестра инвалидов, информационной системы, содержащей данные обо всех гражданах с инвалидностью.

В ходе селекторного совещания Максим Топилин также поднял вопрос квотирования рабочих мест для инвалидов. «Складывается ощущение, что большинство из вас не ведут проверок, не знают, что это за рабочие места, – отметил он. – Прошу данные по квотируемым рабочим местам состыковать с порталом «Работа в России», чтобы мы понимали, какие рабочие места как обустроены, обеспечена ли их транспортная доступность, входят они в квоту или нет и так далее».

На совещании также обсуждались вопросы по заключению соглашений с регионами о предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках Государственной программы «Доступная среда».