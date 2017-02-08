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Никита Белов
8 Февраля, 2017 11:33
Максим Решетников подписал первый указ в качестве главы пермского региона
Пермь, 08 Февраля - DIXINEWS.
Во вторник, 7 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с членами Правительства и руководством Администрации губернатора Пермского края.
Глава региона обозначил задачи и перспективы дальнейшей работы.
Первые совещания, которые проведет Максим Решетников, будут касаться развития здравоохранения, ремонтов автодорог и дворовых территорий в муниципальных образованиях Пермского края, переселения граждан в г. Березники.
- Работа у вас сложная и ответственная. Есть интересы жителей края, есть задачи, поставленные Президентом России, их надо решать, - отметил Максим Решетников.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал первый указ, согласно которому возложил на себя полномочия председателя Правительства Пермского края с 8 февраля 2017 года.
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