Власть

Никита Белов
8 Февраля, 2017 11:33

Максим Решетников подписал первый указ в качестве главы пермского региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 08 Февраля - DIXINEWS.

Во вторник, 7 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с членами Правительства и руководством Администрации губернатора Пермского края.

Глава региона обозначил задачи и перспективы дальнейшей работы.

Первые совещания, которые проведет Максим Решетников, будут касаться развития здравоохранения, ремонтов автодорог и дворовых территорий в муниципальных образованиях Пермского края, переселения граждан в г. Березники.

- Работа у вас сложная и ответственная. Есть интересы жителей края, есть задачи, поставленные Президентом России, их надо решать, - отметил Максим Решетников.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал первый указ, согласно которому возложил на себя полномочия председателя Правительства Пермского края с 8 февраля 2017 года.

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