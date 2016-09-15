Власть

Виктор Казеев
8 Февраля, 2017 10:57

Тарифы ЖКХ Прикамья проверит ФАС

ФАС.
Источник фото: https://dixinews.ru
Пермь, 08 Февраля - DIXINEWS.

Комиссия ФАС России начала комплексную проверку деятельности Региональной службы по тарифам Пермского края.

В Пермь прибыла комиссия Контрольно-ревизионного управления центрального аппарата ФАС России, которая проведет комплексную проверку деятельности Региональной службы по тарифам Пермского края.

Проверка началась сегодня 8 февраля. В комиссию входят представители центрального аппарата ФАС России и Пермского УФАС России. Предметом проверки также станут тарифные дела на 2017 - 2019 годы на тепло и электроэнергию, в частности, тарифные дела ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания». Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги, а также обращение ассоциации содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт».

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