Власть

Никита Белов
8 Февраля, 2017 10:27

В 2017 будет запущен специальный кредит для получателей «дальневосточного гектара»

Председатель правления банка "ВТБ" Андрей Костин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
Источник фото: anews.com
Москва, 08 Февраля - DIXINEWS.

Об этом заявил председатель правления банка "ВТБ" Андрей Костин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Что касается программы работы на Дальнем Востоке, хотел выделить такой момент. Один из наших дочерних банков – Почта Банк – достиг договорённости с Фондом по развитию Дальнего Востока, и мы в середине этого года запустим специальную программу для обустройства тех граждан, которые будут получать «дальневосточный гектар», – сообщил глава ВТБ.

Это кредиты размером до 300 тысяч рублей. Ставки по этой программе составят от 8% годовых, сроком до 5 лет. Это беспрецедентные для рынка потребительского кредитования условия. Сегодня средняя ставка по кредитам наличными на срок свыше 1 года (без учета Сбербанка) в 2016 году составила 17,5%годовых (по данным ЦБ РФ).

«Кредиты будут даваться на цели обустройства: строительство жилья или теплиц, покупку сельскохозяйственной техники. Считаем, что это будет серьёзным подспорьем для развития этой программы», – уточнил Андрей Костин.

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