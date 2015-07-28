Таможенными экспертами Сибири в 2016 году выполнено более 5800 экспертиз

Более половины экспертиз, проведенных в 2016 году Экспертно-криминалистической службой – филиалом Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России г. Новосибирск (ЭКС – филиал ЦЭКТУ г. Новосибирск), выявили правонарушения в сфере таможенного дела.

За 2016 год ЭКС – филиалом ЦЭКТУ г. Новосибирск выполнено 5810 экспертно-исследовательских работ, из них в интересах таможенных органов службой выполнено 5754 экспертно-исследовательские работы.

В их числе 2837 (49,3 %) таможенных экспертиз (исследований), 2696 (46,9%) экспертиз по делам об административных правонарушениях, 71(1,29%) экспертиза по уголовным делам и 150 (2,6%) исследований в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Общее количество исследованных образцов в службе за 2016 год – свыше 238 тысяч.

Доля таможенных экспертиз, выявивших таможенные правонарушения в 2016 году, была 56,9%, от общего количества проведенных экспертно-исследовательских работ.

Прямой экономический эффект от деятельности экспертно-криминалистической службы (начисленные в федеральный бюджет по результатам экспертиз таможенные пошлины и налоги) за 2016 год составил 442 млн. 133 тыс. рублей, взыскано таможенных сборов и штрафов на сумму 86 млн. 885 тыс. рублей.