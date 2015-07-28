Власть

Никита Белов
8 Февраля, 2017 09:56

Таможенными экспертами Сибири в 2016 году выполнено более 5800 экспертиз

Источник фото: https://dixinews.ru
Новосибирск, 08 Февраля - DIXINEWS.

Более половины экспертиз, проведенных в 2016 году Экспертно-криминалистической службой – филиалом Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России г. Новосибирск (ЭКС – филиал ЦЭКТУ г. Новосибирск), выявили правонарушения в сфере таможенного дела.

За 2016 год ЭКС – филиалом ЦЭКТУ г. Новосибирск выполнено 5810 экспертно-исследовательских работ, из них в интересах таможенных органов службой выполнено 5754 экспертно-исследовательские работы.

В их числе 2837 (49,3 %) таможенных экспертиз (исследований), 2696 (46,9%) экспертиз по делам об административных правонарушениях, 71(1,29%) экспертиза по уголовным делам и 150 (2,6%) исследований в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Общее количество исследованных образцов в службе за 2016 год – свыше 238 тысяч.

Доля таможенных экспертиз, выявивших таможенные правонарушения в 2016 году, была 56,9%, от общего количества проведенных экспертно-исследовательских работ.

Прямой экономический эффект от деятельности экспертно-криминалистической службы (начисленные в федеральный бюджет по результатам экспертиз таможенные пошлины и налоги) за 2016 год составил 442 млн. 133 тыс. рублей, взыскано таможенных сборов и штрафов на сумму 86 млн. 885 тыс. рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Андрей Чибис: Ситуация с отопительным сезоном в Марий Эл критическая
Министр Роструда: Перед нами стоит задача увеличить численность занятых инвалидов до 50%
Максим Решетников подписал первый указ в качестве главы пермского региона

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Андрей Чибис: Ситуация с отопительным сезоном в Марий Эл критическая
Москва, 08 Февраля, 17:16.
7 оригинальных способов провести День святого Валентина
Ярославль, 08 Февраля, 15:45.
Ярославский таможенный пост признан лучшим в ЦФО
Москва, 08 Февраля, 15:29.
ФАС подготовила проект указа президента запрещающий госкомпаниям скупать активы
Москва, 08 Февраля, 11:40.
Министр Роструда: Перед нами стоит задача увеличить численность занятых инвалидов до 50%
Пермь, 08 Февраля, 11:33.
Максим Решетников подписал первый указ в качестве главы пермского региона
Пермь, 08 Февраля, 10:57.
Тарифы ЖКХ Прикамья проверит ФАС
Москва, 08 Февраля, 10:27.
В 2017 будет запущен специальный кредит для получателей «дальневосточного гектара»
Новосибирск, 08 Февраля, 09:56.
Таможенными экспертами Сибири в 2016 году выполнено более 5800 экспертиз
Москва, 07 Февраля, 18:00.
Одес Байсултанов: Проектирование медкластера на территории Кавминвод начнётся в мае
Москва, 07 Февраля, 16:12.
Более трех тысяч родителей испытали свои силы на пробном ЕГЭ по русскому языку
Пермь, 07 Февраля, 15:23.
Максим Решетников: «Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие Президента России»
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия