Одес Байсултанов: Проектирование медкластера на территории Кавминвод начнётся в мае

Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты сообщил, что проектирование и составление проектно-сметной документации для реализации проекта медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах должно начаться уже в мае.

Все зависит от результатов конкурсного отбора компаний из числа потенциальных инвесторов.

«Когда будет сформировано техническое задание, которое сейчас находится на стадии согласования, будет проведен отбор из числа потенциальных инвесторов. Ориентировочно, в мае станет известно, кто займется созданием проекта медкластера и его реализацией. Мы должны быть максимально открыты к компаниям, которые захотят участвовать в создании медкластера. Формируем техническое задание, выставляемся на конкурс, а претенденты сами приходят. Наша задача правильно донести и рассказать, что мы хотим создать», - подчеркнул Одес Байсултанов.

По словам Первого заместителя Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова логика развития медкластера в Кавминводах во многом совпадает с концепцией медицинского кластера Dubai Healthcare City (DHCC), работа над которым ведется в ОАЭ с 2002 года. «Наше видение и стратегия медкластера, которую мы разработали, незначительно отличается от проекта, реализованного здесь в Дубае. То есть мы руководствуемся одной логикой, опираемся на общемировой опыт», - отметил Одес Байсултанов и добавил, что приезд врачей и представителей министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, которые сами выступили с инициативой посетить Северный Кавказ, станет хорошим опытом для наших специалистов.

«Визит делегации из ОАЭ состоится не раньше мая 2017 года. Нам нужно продумать программу и решить, что мы им покажем. Нужно продемонстрировать все имеющиеся ниши и возможности для сотрудничества, рассказать, что мы хотим там сделать и как это будет выглядеть в перспективе. Нам интересен приезд делегации из ОАЭ, и он будет еще более интересен, если после визита в регионы придут инвестиции», - заключил Первый замминистра.