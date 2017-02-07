Максим Решетников: «Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие Президента России»

Во вторник, 7 февраля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представил врио губернатора Пермского края Максима Решетникова.

На встрече с исполняющим обязанности губернатора присутствовали председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих, экс-губернатор края Виктор Басаргин, депутаты регионального парламента, главы муниципальных образований региона, руководители промышленных предприятий, правоохранительных и силовых ведомств, политических партий, представители СМИ, общественных организаций.

Как отметил Михаил Бабич, Максим Решетников – коренной пермяк, вся его карьера начиналась в Пермском крае, профессионально он состоялся именно в Перми. Сразу после университета Максим Геннадьевич пришел работать в краевую администрацию. Затем трудился на ответственных должностях в Министерстве регионального развития РФ, аппарате Правительства России, а последние 5 лет возглавлял экономический комплекс Москвы.

- На этих должностях Максим Геннадьевич приобрел огромный управленческий опыт. Вчера по предложению Президента России он согласился возглавить Пермский край, реализовать свои наработки именно здесь. В регионе накоплен экономический, политический потенциал и очень важно, чтобы та работа, которая проведена командой предыдущего губернатора, была продолжена. Хочу поблагодарить Виктора Басаргина за ту пятилетнюю работу, которая проделана в эти непростые годы с точки зрения развития экономики. Виктор Федорович делал все, чтобы край выглядел достойно, исполнялись все задачи и майские указы Президента страны, социальные обязательства, сохранялась политическая стабильность. Тот задел, который создан, позволяет надеяться, что без долгой раскачки удастся преумножить все сделанное предыдущим руководителем. Спасибо за эту работу, - отметил Михаил Бабич.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников обозначил первоочередные задачи, которые сегодня стоят перед регионом. Особое внимание будет уделено развитию социальной сферы: здравоохранению, образованию, социальной защите. Второе стратегическое направление – поддержка промышленности, как традиционных ресурсных отраслей, которые составляют основу экономики края, так и инновационных технологичных производств. Также в приоритете – поддержка села, сельских территорий и агропромышленного комплекса.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Президента России Владимира Путина за оказанное мне высокое доверие. Рассматриваю его как аванс, я приложу максимум усилий, чтобы его оправдать. На сегодняшний день стоит задача продолжить все наработки, чтобы край поступательно развивался. Приоритетные задачи обсуждались с Президентом страны и нашли его поддержку. Мы должны работать в тесном взаимодействии с жителями, муниципалитетами, трудовыми коллективами. Основная мысль президентского послания – чиновники должны выйти из кабинетов и максимально слышать мнение простых жителей, учитывать это в своей работе. Через полгода я надеюсь заручиться поддержкой населения. Надеюсь на совместную плодотворную работу», - сказал Максим Решетников.