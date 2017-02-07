Пермские врачи научились удалять аневризму через «замочную скважину»

В Прикамье пермские врачи провели уникальную операцию на головном мозге, которые пока в новинку не только в России, но и за рубежом.

Всем пациентам, которых спасли с помощью нового малоинвазивного метода, грозила инвалидность или смерть. Ведь аневризма может «выстрелить» в любой момент. Причем недостаточно только определить патологию – важно вовремя, без промедления ее устранить.

Операции по удалению аневризмы сосудов головного мозга – самые сложные в нейрохирургии. Они требуют применения высоких, дорогостоящих технологий, исключительной подготовки врача, ювелирной работы.

Методика keyhole-доступа (буквально - «замочной скважины»), освоенная пермскими нейрохирургами МСЧ № 11 и ГКБ № 4, оправдывает свое название. Врачи делают небольшой разрез над бровью - 2-2,5 см, выпиливают часть лобной кости, удаляют аневризму, а после помещают кость обратно. Через десять дней пациент готов к выписке, а через месяц он может забыть о том, что перенес сложнейшую операцию – на месте разреза на брови остается едва заметный рубчик, который зарастает волосами.

Традиционная нейрохирургия предусматривает намного бóльшую область вмешательства – для доступа в головной мозг распиливается несколько костей всего черепа, вплоть до трепанации. Это вызывает повреждения лицевых нервов, мимических мышц, часть послеоперационных рубцов остаются заметными – последствия операции буквально «налицо». Операция по keyhole-методике помогает избежать этих нежелательных дефектов.

После удаления аневризмы кровоток восстанавливается, и состояние пациента улучшается практически сразу.

- При удалении аневризмы перед врачами всегда стоит вопрос доступа к оперируемой области, ведь она может располагаться в любом отделе головного мозга, и практически в каждом случае надо применять разные методы хирургического вмешательства. При этом важно не причинить травм пациенту, снизить риск осложнений, - говорит министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников. - Необходимость в этом сегодня велика: болезнь встречается всё чаще и может поразить и молодых людей, и даже подростков. Именно поэтому очень важно, чтобы нейрохирург владел различными методиками оперативного лечения аневризм. Молодые нейрохирурги пермских клиник активно их осваивают.

Первыми в Прикамье освоили уникальный метод устранения аневризмы из keyhole-доступа кандидаты медицинских наук, нейрохирурги Абдусами Порсаев (МСЧ № 11) и Дмитрий Штадлер (ГКБ № 4). В медсанчасти № 11 выполнено 23 операции по keyhole-методике, в городской больнице № 4 – 3 операции.

Недавно вмешательство по keyhole-методике провели московские нейрохирурги, которые отметили, что «такая операция пока в новинку. Причем не только для России - даже для Европы».