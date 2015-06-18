Власть

Никита Белов
7 Февраля, 2017 10:52

Росреестр: Единый реестр проверок является открытым и доступным для всех

Росреестр.
Источник фото: https://dixinews.ru
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.

Управление Росреестра наделено рядом контрольно-надзорных полномочий.

Как и другие органы, осуществляющие контрольно-надзорные функции, в обязательном порядке вносит сведения о проверках в действующую единую базу проверок (ФГИС «Единый реестр проверок») в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок».

В Едином реестре проверок содержится информация о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств, которые проводятся в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (№ 294 от 26.12.2008 г.).

Вся информация о контрольных мероприятиях отражается в единой системе и доступна в форме открытых данных. Доступ к информации из Единого реестра проверок предоставляется неограниченному кругу лиц с момента ее внесения в реестр. Поиск осуществляется по номеру, присвоенному каждой проверке. Формирует и ведет реестр проверок Генеральная прокуратура РФ.

В Едином реестре проверок находятся сведения о проверке, органе контроля, который ее проводит, а также юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, главе крестьянско-фермерского хозяйства, в отношении которого она проводится.

Обязательным является размещение отчета о проверке, принятых мерах по результатам контрольного мероприятия, исполнении или обжаловании результатов проверок.

С 2017 года обязанность по ведению Единого реестра проверок возложена также на органы местного самоуправления, которые уполномочены на проведение контрольных мероприятий.

Внесение сведений в ЕРП является важным шагом по повышению уровня информационной открытости о деятельности органов государственной власти, не только для юридических лиц, но и для индивидуальных предпринимателей.

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