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Никита Белов
7 Февраля, 2017 10:31
В Амурской обсласти произошел сход 9-ти вагонов грузового поезда
Благовещенск, 07 Февраля - DIXINEWS.
В Амурской области по факту схода с железнодорожного пути вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода с железнодорожного пути вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
По данным следствия, в утреннее время 7 февраля 2017 года на перегоне Клепиково-Первопроходцы на 2598 км Дальневосточной железной дороги Тындинского региона произошел сход 9-ти вагонов грузового поезда. В результате произошедшего никто не пострадал.
В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, а также установить размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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