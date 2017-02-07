Происшествия

Никита Белов
7 Февраля, 2017 10:31

В Амурской обсласти произошел сход 9-ти вагонов грузового поезда

В Амурской области по факту схода с железнодорожного пути вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка.
Автор фото: Пресс-службой ДВРЦ МЧС России
Источник фото: dixinews.ru
Благовещенск, 07 Февраля - DIXINEWS.

В Амурской области по факту схода с железнодорожного пути вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода с железнодорожного пути вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По данным следствия, в утреннее время 7 февраля 2017 года на перегоне Клепиково-Первопроходцы на 2598 км Дальневосточной железной дороги Тындинского региона произошел сход 9-ти вагонов грузового поезда. В результате произошедшего никто не пострадал.

В рамках процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, а также установить размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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