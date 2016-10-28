Власть

Виктор Казеев
7 Февраля, 2017 10:23

ФАС России ответила РАН по рекламе гомеопатических препаратов

Медицинская лаборатория.
Источник фото: https://dixinews.ru
Пермь, 07 Февраля - DIXINEWS.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) сможет выполнить рекомендации отраслевой Комиссии РАН в случае внесения Минздравом России соответствующих изменений в Закон об обращении лекарственных средств.

ФАС России поддерживает решение Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук, изложенное в Меморандуме №2 (о лженаучности гомеопатии).

Однако ФАС России сможет выполнить рекомендации Комиссии РАН, обеспечив защиту граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, заявляющей о наличии у гомеопатических препаратов лечебных свойств, только в случае внесения Министерством здравоохранения Российской Федерации соответствующих изменений в Закон об обращении лекарственных средств, исключающий гомеопатические препараты из состава лекарственных средств.

В настоящий момент согласно Закону об обращении лекарственных средств, гомеопатический лекарственный препарат является лекарственным препаратом. В соответствии с Законом о рекламе не допускаются в рекламе: указание на лечебные свойства (то есть положительное влияние на течение болезни) объекта рекламирования за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Максим Решетников: «Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие Президента России»
Росреестр: Единый реестр проверок является открытым и доступным для всех
Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края»

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одес Байсултанов: Проектирование медкластера на территории Кавминвод начнётся в мае
Москва, 07 Февраля, 16:12.
Более трех тысяч родителей испытали свои силы на пробном ЕГЭ по русскому языку
Пермь, 07 Февраля, 15:23.
Максим Решетников: «Приложу максимум усилий, чтобы оправдать доверие Президента России»
Пермь, 07 Февраля, 11:02.
Пермские врачи научились удалять аневризму через «замочную скважину»
Москва, 07 Февраля, 10:52.
Росреестр: Единый реестр проверок является открытым и доступным для всех
Благовещенск, 07 Февраля, 10:31.
В Амурской обсласти произошел сход 9-ти вагонов грузового поезда
Пермь, 07 Февраля, 10:23.
ФАС России ответила РАН по рекламе гомеопатических препаратов
Москва, 06 Февраля, 16:03.
Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края»
Москва, 06 Февраля, 15:48.
ЛДПР: Кандидатов на пост Президента РФ могут выдвинуть только парламентские партии в Госдуме
Москва, 06 Февраля, 14:34.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр обеспечения безопасности московского метро
Москва, 06 Февраля, 14:13.
Роскомнадзор утвердил порядок удаления «фейков» из новостных агрегаторов
Владивосток, 06 Февраля, 11:21.
Лидером желания по владению «дальневосточным гектаром» является Приморский край
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия