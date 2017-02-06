Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края»

В связи с принятым заявлением губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. о досрочном прекращении полномочий Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края».

Такое решение Владимир Путин принял на основании заявления губернатора Пермского края Басаргина В.Ф. с просьбой досрочно сложить полномочия по собственному желанию.

Сегодня, 6 февраля, одним Указом Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Решетникова Максима Геннадьевича, который будет осуществлять управление регионом и кабинетом министров до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края на выборах в Единый день голосования в сентябре 2017 года.

"Это будет большая честь для меня и большое доверие. Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться" - уверил Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась сегодня в резиденции президента в Ново-Огарёво Московской области.

Для справки:

Максим Геннадьевич Решетников

Биография:

Дата и место рождения: 11 июля 1979 года, город Пермь.

– В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик».

– В 2002 году получил специальность «лингвист-переводчик». Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

– 2000–2005 гг. – начальник отдела планирования бюджетных доходов и расходов, начальник отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель начальника Главного управления экономики Администрации Пермской области.

– 2005–2007 гг. – первый заместитель председателя Департамента планирования Пермской области, первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края.

– 2007–2009 гг. – заместитель директора Департамента межбюджетных отношений, директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации Министерства регионального развития Российской Федерации.

– С 2009 года – руководитель администрации губернатора Пермского края.

– 2009–2010 гг. – директор Департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Правительства Российской Федерации Аппарата Правительства Российской Федерации.

– С 2010 года – первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

– 23 апреля 2012 года Указом Мэра Москвы назначен на должность Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы. Действительный государственный советник города Москвы 1 класса.

Награды:

Награжден почетной грамотой Правительства Российской Федерации и благодарностью Президента Российской Федерации.