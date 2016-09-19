ЛДПР: Кандидатов на пост Президента РФ могут выдвинуть только парламентские партии в Госдуме

ЛДПР внесли на рассмотрение Федеральному собранию законопроект об участии кандидатов в президентских выборах, только от представителей парламентских партий, победивших на выборах в Госдуму РФ.

Согласно действующему законодательству, выдвигать кандидатуру на пост Президента РФ имеют право все политические партии.

Как считают разработчики документа, «предоставление возможности участия в избирательной кампании по выборам Президента РФ всем политическим партиям запутывает избирателей.

В настоящий момент Минюстом России зарегистрировано 76 политических партий, которые имеют право выдвинуть своих кандидатов на участие в президентской кампании. Причем среди таких политических партий появляются и так называемые однодневки, то есть партии, которые образовываются перед выборами и пытаются посредством выборов сделать себе рекламу, особенно в преддверии выборов депутатов Государственной Думы. Но, не имея успеха, как правило, они быстро исчезают с политической арены сразу после выборов».

«Эти новообразованные партии почти не имеют никакого опыта политической деятельности, работы с населением. Иногда в состав таких партий входят перебежчики или малые группы недовольных граждан, которые изначально не отражают мнение большинства населения; некоторые из партий копируют идеологию иных политических сил или вовсе действуют без нее. Такие партии имеют возможность выдвигать исключительно случайных и зачастую маргинальных кандидатов, которых никто не знает», - говорится в пояснительной записке.

Парламентарии от ЛДПР убеждены, что участниками кампании по выборам Президента РФ должны быть представители только парламентских партий, политических тяжеловесов с громадным опытом деятельности и имеющих миллионы сторонников по всей стране.

«Парламентские партии представлены во всех субъектах России, имеют свои приемные в крупных и малых городах, в которые ежедневно обращаются сотни граждан с проблемами и предложениями, депутаты от этих партий регулярно избираются в законодательные органы всех уровней, участвуют в выборах высшего должностного лица в субъектах РФ. Такие партии имеют собственную идеологию, отражают мнение больших групп граждан, могут нести политическую ответственность, и не только словом, но и делом доказывают свой профессионализм и нужность стране. Кроме того, парламентские партии имеют опыт участия в избирательных кампаниях и уже заручились мощной общественной и политической поддержкой», - подчеркивают авторы законопроекта.

Таким образом, документ предполагает закрепить законодательно, что участие в избирательной кампании могут принимать только представители парламентских партий, победивших на выборах в Госдуму РФ седьмого созыва.