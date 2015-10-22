Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр обеспечения безопасности московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр управления обеспечением транспортной безопасности Московского метрополитена, размещенный в здании бывшего кинотеатра "Ереван" на Дмитровском шоссе.

"Московское метро является одним из самых надежных и безопасных метрополитенов мира. Тем не менее, мы в постоянном режиме работаем над тем, чтобы внедрить в метро более совершенные системы безопасности.

В декабре 2016 года была начата работа интеллектуальной системы видеонаблюдения, позволяющей не только фиксировать происходящее, но и автоматически распознавать многие нестандартные ситуации. Информация с камер видеонаблюдения транслируется в Центр управления обеспечением транспортной безопасности, который мы сегодня открываем. Он оснащен по последнему слову техники, а его сотрудники обучены грамотно и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, которые могут возникнуть в метро", – отметил Сергей Собянин.

Системная работа по реализации Комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте, разработанной во исполнение требований Федерального закона "О транспортной безопасности", постоянно находиться на контроле у правительства Москвы. Одним из главных и приоритетных проектов комплексной безопасности является Московский метрополитен.

За последние годы было значительно увеличено количество сотрудников, обеспечивающих безопасность московской подземки.

В настоящее время на станциях и в вестибюлях метро несут службу 10 567 сотрудников, в т.ч. 4605 работников Московского метрополитена, 400 работников ГКУ "Организатор перевозок" и 5562 сотрудника полиции.

На станциях метрополитена установлены колонны экстренного вызова. В вестибюлях оборудованы досмотровые зоны, оснащенные специальным оборудованием для обнаружения предметов и веществ, запрещенных к перевозке. Только за 2016 г. был проведен досмотр более 50 млн. пассажиров и 22 млн. единиц багажа, обнаружено и запрещено к перевозке 77,7 тыс. потенциально опасных предметов.

Диспетчеры Центра, работающего в круглосуточном режиме, имеют доступ ко всем камерам видеонаблюдения, оснащены оперативной связью с другими службами Московского метрополитена, экстренными службами и органами внутренних дел.

Используемое Центром программное обеспечение является российской разработкой. Для хранения видеопотока на мощностях ПАО "Ростелеком" создан центр обработки данных с объемом памяти 11 ПетаБайт. Срок хранения данных составляет 30 суток.

Создание новой системы безопасности позволит сотрудникам Московского метрополитена реагировать на нештатные ситуации в 10 раз быстрее, по сравнению с традиционными способами.