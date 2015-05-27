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Никита Белов
6 Февраля, 2017 14:13
Роскомнадзор утвердил порядок удаления «фейков» из новостных агрегаторов
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.
Сегодня, 6 февраля приказы Роскомнадзора опубликованные и принятые в поддержку закона «О новостных агрегаторов» вступают в силу.
Ведомством утверждены порядок и формы, по которому можно требовать прекращения распространения новостными агрегаторами недостоверной или фальсифицированной информации.
Опубликованные документы на сайте Роскомнадзора разъясняют технологию работы ведомства с новостными агрегаторами. Определены возможности анализа контента, его обработки и экспертизы, а также предлагают инструкцию для заполнения форм и всех необходимых бумаг заявителем.
В бланке необходимо указать сведения об информационном ресурсе, с помощью которого распространяется недостоверная новость, а также адрес страницы. В случае отказа выполнения предписаний Роскомнадзора новостным агрегатором об удалении информации из новостного блока, штраф может достигать от 600 тысяч до миллиона рублей.
Напомним, что поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающиеся новостных агрегаторов, вступили в силу с начала 2017 года. По новому закону, любой гражданин может требовать исключения недостоверной информации из базы агрегатора. Законодатели надеются, что поправки помогут ликвидировать непроверенные или ложные сведения из сети, а также предотвратить распространение «фейковых» новостей.
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