Роскомнадзор утвердил порядок удаления «фейков» из новостных агрегаторов

Сегодня, 6 февраля приказы Роскомнадзора опубликованные и принятые в поддержку закона «О новостных агрегаторов» вступают в силу.

Ведомством утверждены порядок и формы, по которому можно требовать прекращения распространения новостными агрегаторами недостоверной или фальсифицированной информации.

Опубликованные документы на сайте Роскомнадзора разъясняют технологию работы ведомства с новостными агрегаторами. Определены возможности анализа контента, его обработки и экспертизы, а также предлагают инструкцию для заполнения форм и всех необходимых бумаг заявителем.

В бланке необходимо указать сведения об информационном ресурсе, с помощью которого распространяется недостоверная новость, а также адрес страницы. В случае отказа выполнения предписаний Роскомнадзора новостным агрегатором об удалении информации из новостного блока, штраф может достигать от 600 тысяч до миллиона рублей.

Напомним, что поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающиеся новостных агрегаторов, вступили в силу с начала 2017 года. По новому закону, любой гражданин может требовать исключения недостоверной информации из базы агрегатора. Законодатели надеются, что поправки помогут ликвидировать непроверенные или ложные сведения из сети, а также предотвратить распространение «фейковых» новостей.