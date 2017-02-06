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Никита Белов
6 Февраля, 2017 09:02
СМИ предполагают отставку пяти губернаторов
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.
В средствах массовой информации сообщили об отставки руководителей пяти регионов России.
Первым о возможной отставке губернаторов сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на источник близкий к Кремлю.
Как утверждает источник, под пристальным вниманием находятся Александр Худилайнен губернатор Карелии, Олег Ковалёв Рязанская область, Свердловская область и её руководитель Евгений Куйвашев, Новгородская область Сергей Митин и губернатор Ивановской области Павел Коньков, а также губернатора Пермского края Виктор Басаргин и Вячеслав Наговицын Бурятия: ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений.
Политологи считают, что нужно подготовится к улучшению политической ситуации в этих регионах в преддверие президентских выборов. Первым шагом станет объявление об отставке пяти губернаторов, пишет газета.
Стало известно, что это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики. Вероятно, распоряжение подписанное Президентом РФ Владимиром Путиным появится сегодня.
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