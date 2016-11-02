В Уфе за крупные долги на торгах продадут 55 квартир

Управление ФССП Башкирии опубликовало список из 55 объектов жилой недвижимости, которые выставлены на аукцион 14 февраля 2017 года. Заявки на участие в торгах принимают до 10 февраля.

Как уточнили в ведомстве, злостные неплательщики лишились своих квартир за неоплаченные судебные иски. В основном это неплательщики алиментов или крупные долги перед службой судебных приставов.

Жители столицы имеют возможность купить дорогую недвижимость в центре города по совсем не дорогим ценам. Например, за однокомнатную квартиру по улице Сагита Агиша начальная цена от 1 миллиона 600 тысяч рублей, а за 8 миллионов 700 тысяч можно купить трехкомнатную в центре города Уфы.

Напомним, что судебные приставы имеют право изымать имущество должников, если им есть где жить, и оно не единственное жильё у должника.